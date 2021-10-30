Госдума утвердила повышение фиксированной выплаты к пенсии до 6400 рублей

Москва, 30 октября. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2022 году составит 6401,10 рубля в месяц. Соответствующее изменение утвердили в Государственной думе РФ.

Сейчас сумма фиксированной выплаты составляет 6044,48 рубля. Однако после индексации на 5,9% с 1 января 2022 года она вырастет до 6401,10 рубля. Таким образом, пенсионеры начнут получать на 356,62 рубля больше.

Эти деньги начисляются пенсионерам каждый месяц вместе с пенсиями. От размера фиксированной выплаты зависит и ряд надбавок. Например, пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных или несовершеннолетних членов семьи, могут получать по одной трети этой суммы каждый месяц в расчете на каждого иждивенца.

Пенсионный фонд России ранее уточнил порядок оформления пенсии в 2021 году. Учреждение также напомнило, что в этом году право на страховую выплату имеют мужчины, родившиеся в первой половине 1960 года и женщины, день рождения которых приходится на первые шесть месяцев 1965 года.