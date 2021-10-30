Владимир Машков высмеял решение Ивана Янковского назвать сына в честь покойного родственника

Москва, 30 октября. Известный российский актер Владимир Машков с иронией отнесся к пополнению в звездной семье Янковских. Первого внука актера Филиппа Янковского решили назвать в честь его отца Олегом.

Звезда фильма «Зеркало» и его супруга актриса Оксана Фандера в этом году впервые стали бабушкой и дедушкой. Их сын, звезда «Топей» Иван Янковский, стал отцом, ребенка ему подарила возлюбленная Диана Пожарская.

Пополнение в звездном семействе дало небывалый прилив сил Филиппу Янковскому. Он отметил, что никто не заставлял молодых родителей отдавать дань великому деду, однако они решили поступить так. Кроме того, актер рассказал, что его друг Машков иронично отнесся к такому решению.

«Он получился Олегом Ивановичем. Но мы с Оксаной никакого отношения к этому не имеем. Родители сами так решили. Когда я позвонил своему другу Вове Машкову и сказал: «Все, я дед!», — он спросил: «Ну поздравляю, счастья. Как назвали?» Отвечаю: «Олегом» — «Ну, у вас, у Янковских, фантазия-то не особенно работает!»» — рассказал новоиспеченный дедушка в интервью корреспондентам журнала Hello!.

Федеральное агентство новостей / Ангелина Андреева

Сын Олега Янковского признался, что даже спустя годы он общается с родителем и порой даже ощущает его присутствие физически. И появление его правнука как раз стало тем событием, которое позволило актеру связаться с отцом.

Для Филиппа Янковского семья всегда была на первом месте, а уже следом — актерская карьера. Однако он все же находит время для участия в интересных проектах. Ранее кинематографист представил фильм «Иван Денисович» в Петербурге.