Европарламент подал в суд на ЕК из-за закона о заморозке субсидий Венгрии и Польше

Москва, 30 октября. Европейский парламент подал на Европейскую комиссию в суд, сообщает агентство Reuters.

Предметом иска стал закон, позволяющий заморозить субсидии некоторым членам ЕС, который действует с 1 января 2021 года. Документ предусматривает невыплаты средств из бюджета ЕС тем странам, которые не соблюдают принципы верховенства права: Польше и Венгрии. Еврокомиссия в свою очередь отказывается применять закон, пока суд не подтвердит его соответствие союзным договорам.

Reuters сообщает, что именно этот договор был частью сделки в декабре прошлого года между Брюсселем, Будапештом и Варшавой. В Европарламенте же уверены, что ЕК должна применять положения закона без решения суда.

Ранее комитет Европарламента заявил, что бывшего мэра Риги Нила Ушакова стоит лишить депутатского иммунитета в ЕП. В кабинете политика обнаружили запрещенное устройство видеонаблюдения. Для возбуждения уголовного дела с Ушакова нужно снять депутатскую защиту, считают коллеги.