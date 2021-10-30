Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 11:56
11:56
Экономика
Оборот розничных продаж в России увеличился на 5,6% по итогам сентября
11:55
Экономика
Маркетплейсы устроили распродажи перед нерабочими днями
11:55
Общество
Диктор Шатилова пять дней не могла связаться с Кирилловым перед его смертью
11:53
Общество
Уборщица защитила собаку от волков с помощью зонта в Омской области
11:51
Общество
Биолог Глазков дал оценку инциденту с депутатом Рашкиным и тушей лося
11:51
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного ДТП с младенцем в Ингушетии
11:48
Весь мир
Эрдоган посетил Карабах и заложил фундамент «Зангезурского коридора»
11:45
Политика
Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом
11:42
Политика
Экс-депутат Рады Журавко усомнился в искренности заявления Хохштейна о причинах энергокризиса
11:39
Шоу-бизнес
Сын певицы Жанны Фриске обыграл Дмитрия Шепелева в баскетбол
Все новости

Анна Семенович призналась, что готова стать матерью даже в 50 лет
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что готова стать матерью даже в 50 лет
instagram.com  /  @ann_semenovich

Москва, 30 октября. Певица Анна Семенович заявила, что надеется родить первенца, несмотря на возраст и отсутствие супруга. Звезда поделилась планами в беседе с журналистами.

Семенович долгое время была секс-символом российской эстрады благодаря участию в группе «Блестящие». Несмотря на это, личная жизнь исполнительницы всегда была загадкой для поклонников и прессы: артистке приписывали не только романы, но и тайное рождение детей. Однако звезда каждый раз опровергала домыслы.

Певица все еще не планирует становиться матерью, но уже позаботилась о своем будущем. Семенович призналась в беседе с журналистами kp.ru, что подготовилась к рождению ребенка и заморозила яйцеклетки.

«Благодаря этой процедуре все девочки 35 плюс и даже 50-летние смогут стать мамами. Даже если не встречу достойного мужчину, все равно стану мамой!» — поделилась артистка.

Этим летом Семенович также вспомнила о карьере в группе «Блестящие». Певица призналась, что ушла из коллектива из-за отказа поднять зарплату — она получала всего 50 долларов за выступление, передает «Вечерняя Москва».

Экс-участница «Блестящих» Надя Ручка не так давно вспомнила про сложности Семенович из-за ее внешности. Она призналась, что певица страдала от боли в спине из-за внушительного размера груди.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анна Семенович призналась, что готова стать матерью даже в 50 лет
дети семья семенович
Комментировать