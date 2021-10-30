Анна Семенович призналась, что готова стать матерью даже в 50 лет

Москва, 30 октября. Певица Анна Семенович заявила, что надеется родить первенца, несмотря на возраст и отсутствие супруга. Звезда поделилась планами в беседе с журналистами.

Семенович долгое время была секс-символом российской эстрады благодаря участию в группе «Блестящие». Несмотря на это, личная жизнь исполнительницы всегда была загадкой для поклонников и прессы: артистке приписывали не только романы, но и тайное рождение детей. Однако звезда каждый раз опровергала домыслы.

Певица все еще не планирует становиться матерью, но уже позаботилась о своем будущем. Семенович призналась в беседе с журналистами kp.ru, что подготовилась к рождению ребенка и заморозила яйцеклетки.

«Благодаря этой процедуре все девочки 35 плюс и даже 50-летние смогут стать мамами. Даже если не встречу достойного мужчину, все равно стану мамой!» — поделилась артистка.

Этим летом Семенович также вспомнила о карьере в группе «Блестящие». Певица призналась, что ушла из коллектива из-за отказа поднять зарплату — она получала всего 50 долларов за выступление, передает «Вечерняя Москва».

Экс-участница «Блестящих» Надя Ручка не так давно вспомнила про сложности Семенович из-за ее внешности. Она призналась, что певица страдала от боли в спине из-за внушительного размера груди.