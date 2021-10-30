Apple распродала весь ассортимент салфеток для мониторов до 2022 года

Москва, 30 октября. Салфетки из микрофибры от компании Apple за 19 долларов неожиданно стали главным хитом в новой линейке товаров. Весь ассортимент был распродан спустя десять дней с момента презентации.

Компания Apple анонсировала выход следующего поколения продукции, среди которой самой необычной новинкой стала салфетка из микрофибры стоимостью в 19 долларов или 1990 рублей. По словам представителей техногиганта, брендированный аксессуар предназначен для деликатного очищения современных мониторов.

Презентация состоялась онлайн 19 октября. Вскоре спрос на салфетки взлетел — фанаты и блогеры раскупили весь ассортимент в магазинах и предзаказали товар с доставкой через 10-12 недель. Так Apple распродал запас салфеток до 2022 года, передает TJournal.

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