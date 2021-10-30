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Египет и ОАЭ оказались самыми популярными направлениями для отдыха россиян в Новый год
Общество
Египет и ОАЭ оказались самыми популярными направлениями для отдыха россиян в Новый год
pexels.com  /  Tarik Nachat

Москва, 30 октября. Многие россияне планируют провести новогодние праздники в более теплых странах либо просто сменить обстановку. Сотрудники компании Tez Tour узнали, куда поедет большинство жителей России.

Согласно анализу экспертов, Египет собрал больше всего бронирований туров и оказался на первом месте. Данную страну предпочли 40% российских путешественников. Второе и третье место заняли Турция и Арабские Эмираты. Также в пятерку лидеров вошли Мальдивы и регионы России, сообщили в компании.

«Кроме этого, встречаются заявки на отдых в высокие зимние даты в Мексике, Доминикане, Венгрии, на Шри-Ланке, Маврикии, Кубе и некоторых других странах», — рассказали туроператоры.

Ранее сообщалось, что количество проданных на Алтай туров с кешбэком выросло в 10 раз. Как сказала начальник регионального управления по развитию туризма и курортному делу Евгения Дешевых, в прошедшем году потенциал программы не был реализован на 100%.

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