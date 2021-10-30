ВМФ России следит за действиями американского эсминца USS Porter в Черном море

Москва, 30 октября. Силы Черноморского флота РФ следят за действиями американского эсминца USS Porter, который 30 октября зашел в Черное море.

Ранее стало известно, что командование Военно-морских сил Соединенных Штатов отправило ракетный эсминец USS Porter в Черное море. Отмечалось, что там боевая единица американских ВМС будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по НАТО. После прибытия в Черноморский регион корабль был взят под наблюдение ВМФ РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, почему США и НАТО не стоит рассчитывать на то, что они смогут закрепиться в Черном море. По его словам, любые провокации в регионе обречены на провал.