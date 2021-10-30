Костенко и Тарасов опубликовали фотографии с новорожденным сыном

Москва, 30 октября. Известный российский футболист Дмитрий Тарасов и его супруга модель Анастасия Костенко стали родителями в очередной раз. В семье наконец появился долгожданный мальчик.

Сразу же после родов звездное семейство выложило немалое количество фотографий и видео. При этом Тарасов вел трансляцию появления сына на свет, а после опубликовал трогательный пост, в котором признался жене в любви и поблагодарил за детей.

«Родная, как ты и просила, сам от души с ошибками. Написал я это перед родами, пока ты спала. Я благодарен тебе за всех наших детей, за сына особенно, и ты знаешь почему. Хочу сказать, что это был тяжелый период для нас. Ты родила мне троих прекрасных детей!!!» — эмоционально высказался футболист.

По словам Тарасова, вместе они прошли гормональные сбои при беременности, послеродовую депрессию и много чего другого, что было в их семейной жизни за три года. Он отметил, что несмотря ни на что, всегда любил и принимал жену.

«Несмотря на все наши недопонимания, которые естественно были, как и у всех людей, хочу чтобы ты знала… Я люблю тебя, и как поется в песне: «Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь». P.S. Я счастлив, всем спасибо за поддержку», — добавил спортсмен.

Своем Instagram-аккаунте Костенко отметила, что безумно счастлива, став матерью в третий раз. Она поприветствовала сына, которого они с мужем так долго ждали. Третьего ребенка пара назвала Алексеем.

Ранее стало известно, что из-за пополнения Тарасов решил приостановить карьеру. 34-летний спортсмен планирует провести с семьей как можно больше времени, сообщает «Вечерняя Москва».