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Дзюба опубликовал пост после установленного в РПЛ рекорда по голам
Спорт
Дзюба опубликовал пост после установленного в РПЛ рекорда по голам
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 30 октября. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост после того, как установил рекорд в Российской премьер-лиге (РПЛ) по количеству забитых мячей.

Форвард поблагодарил болельщиков за теплые слова и поздравил их с очередной победой в чемпионате России.

«Спасибо всем огромное», — написал Дзюба в своем Instagram-аккаунте.

В матче 13-го тура с московским «Динамо» (4:1) нападающий сине-бело-голубых вышел на замену и отметился забитым мячом. Этот гол стал 144-м в его карьере в национальном чемпионате. Предыдущий рекорд принадлежал экс-нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл в 13 матчах, в которых отметился семью голами и тремя ассистами.

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Зенит динамо дзюба рпл
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