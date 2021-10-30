Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 11:56
11:55
Экономика
Маркетплейсы устроили распродажи перед нерабочими днями
11:55
Общество
Диктор Шатилова пять дней не могла связаться с Кирилловым перед его смертью
11:53
Общество
Уборщица защитила собаку от волков с помощью зонта в Омской области
11:51
Общество
Биолог Глазков дал оценку инциденту с депутатом Рашкиным и тушей лося
11:51
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного ДТП с младенцем в Ингушетии
11:48
Весь мир
Эрдоган посетил Карабах и заложил фундамент «Зангезурского коридора»
11:45
Политика
Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом
11:42
Политика
Экс-депутат Рады Журавко усомнился в искренности заявления Хохштейна о причинах энергокризиса
11:39
Шоу-бизнес
Сын певицы Жанны Фриске обыграл Дмитрия Шепелева в баскетбол
11:36
Происшествия
Пьяный пассажир потерял сознание на борту авиарейса Москва — Пермь
Все новости

Банки начали повышать проценты по ипотеке после роста ключевой ставки ЦБ РФ
Экономика
Банки начали повышать проценты по ипотеке после роста ключевой ставки ЦБ РФ
mil.ru

Москва, 30 октября. Крупные российские банки отреагировали на повышение ключевой ставки Центробанка РФ увеличением ставок по ипотеке, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Совет директоров ЦБ на октябрьском заседании принял решение поднять ключевую ставку до 7,5%. После этого работающие в России банки начали пересматривать условия основных ипотечных программ.

Как стало известно, с 1 ноября ставки по ипотеке вырастут в Совкомбанке, Транскапиталбанке и банке «Ак Барс». В ноябре также планируют повысить проценты Альфа-банк, МТС Банк и Абсолют Банк.

«Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки», — рассказала руководитель направления ипотечных продуктов МТС Банка Татьяна Акрамова.

Она уточнила, что ставки вырастут на 0,6 процентных пункта. Минимальная ставка по ипотеке на новостройки в МТС Банке на 29 октября составляла 8,05% годовых.

Правительство РФ ранее распространило действие льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Кредит на эти цели доступен под 7% годовых.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банки начали повышать проценты по ипотеке после роста ключевой ставки ЦБ РФ
ипотека банки кредиты
Комментировать