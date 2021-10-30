Банки начали повышать проценты по ипотеке после роста ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 30 октября. Крупные российские банки отреагировали на повышение ключевой ставки Центробанка РФ увеличением ставок по ипотеке, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Совет директоров ЦБ на октябрьском заседании принял решение поднять ключевую ставку до 7,5%. После этого работающие в России банки начали пересматривать условия основных ипотечных программ.

Как стало известно, с 1 ноября ставки по ипотеке вырастут в Совкомбанке, Транскапиталбанке и банке «Ак Барс». В ноябре также планируют повысить проценты Альфа-банк, МТС Банк и Абсолют Банк.

«Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки», — рассказала руководитель направления ипотечных продуктов МТС Банка Татьяна Акрамова.

Она уточнила, что ставки вырастут на 0,6 процентных пункта. Минимальная ставка по ипотеке на новостройки в МТС Банке на 29 октября составляла 8,05% годовых.

Правительство РФ ранее распространило действие льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Кредит на эти цели доступен под 7% годовых.