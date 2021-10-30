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Анэтта Бриль рассказала о безумной любви Легкоступовой к Манукяну
Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет певица Анэтта Бриль, дочь заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой.

Нас с Анэттой и ее семьей свела смерть моей близкой подруги Валентины Легкоступовой. Во время наших разговоров и встреч Валя всегда с гордостью рассказывала о своей дочери Анэтте, зяте Стасе, внучках Авроре и Николь (Анэтта их называет ласково Авой и Никой) и сыне Матвее. Однако при жизни мы все вместе так и не познакомились. Я пришел на передачу «Пусть говорят», которая состоялась сразу после смерти Вали, потому что посчитал, что детей моей подруги нужно поддержать. В студии был Стас, зять Вали, а Анэтта, которая в тот момент готовила похороны мамы, вышла на короткое время на связь со студией. Неделю спустя после похорон в студию пришла и сама Анэтта. С этого времени мы с семьей Вали стали близкими друзьями. Мы довольно часто видимся.

Некоторые вещи, о которых мне рассказала Анэтта в интервью на проекте «Давай поговорим», для меня стали приятным открытием. Да, мы всегда очень тепло общались с Валей, но то, что сказала ее дочь в интервью об отношении ко мне, стало настоящим потрясением. Оказывается, во время общения с дочерью, Легкоступова ей говорила, что в восторге от меня и безумно любит. Валя, мне тебя очень не хватает...

А в интервью с Анэттой мы поговорим про «мужа мамы на 40 дней», которого она с этого дня предложила называть Волан-де-Мортом. Впервые Бриль расскажет о том, почему она и ее семья больше никогда не будут ходить на скандальные шоу, посвященные Легкоступовой, и о том, почему ей стыдно за участие в них. Поговорим в целом о том, во что превратились современные телешоу, где рассказывают про балерин, писающих под елочки, вместо того, чтобы посвящать передачи людям, которые сделали большие открытия и двигают страну вперед. Анэтта Бриль расскажет о своем вокальном творчестве, о грядущем концерте в память о маме, а также впервые о том, когда на Троекуровском кладбище появится памятник Валентине Легкоступовой.

Большое интервью с Анэттой Бриль смотрите 31 октября на площадке ФАН.

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Все новости / Видео / Анэтта Бриль рассказала о безумной любви Легкоступовой к Манукяну
вадим манукян легкоступова анетта бриль
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