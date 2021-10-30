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Патрушев: возобновляемые источники энергии не могут обеспечить потребности ЕС

  /   Обновлено: 30 октября 2021 10:56
Экономика
Патрушев: возобновляемые источники энергии не могут обеспечить потребности ЕС
scrf.gov.ru  /  Пресс-служба Совбеза РФ

Москва, 30 октября. Промышленность Евросоюза оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью kp.ru.

По его словам, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мало для обеспечения полноценного функционирования экономики. Это доказывает образовавшийся в ЕС энергетический кризис, указал собеседник издания.

Патрушев напомнил, что энергокризис заставил Великобританию восстановить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A. А вслед за этим крупный оператор королевства группа Drax приняла решение повысить объемы энергогенерации за счет угля. Это говорит о том, что страны ЕС еще долго будут нуждаться в углеводородах.

Эпоха угля может завершиться только к концу текущего столетия. Об этом заявил глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России Сергей Мочальников.

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