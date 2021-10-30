Патрушев: возобновляемые источники энергии не могут обеспечить потребности ЕС

Москва, 30 октября. Промышленность Евросоюза оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью kp.ru.

По его словам, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мало для обеспечения полноценного функционирования экономики. Это доказывает образовавшийся в ЕС энергетический кризис, указал собеседник издания.

Патрушев напомнил, что энергокризис заставил Великобританию восстановить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A. А вслед за этим крупный оператор королевства группа Drax приняла решение повысить объемы энергогенерации за счет угля. Это говорит о том, что страны ЕС еще долго будут нуждаться в углеводородах.

Эпоха угля может завершиться только к концу текущего столетия. Об этом заявил глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России Сергей Мочальников.