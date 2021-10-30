Аналитиков Defence24 впечатлил боевой потенциал новейших подлодок ВМФ России

Варшава, 30 октября. Российские подводные лодки имеют высокий боевой потенциал и оснащены передовым вооружением, поэтому они остаются важнейшей составляющей ВМФ РФ, считают обозреватели польского издания Defence24.

В публикации говорится, что Россия вынуждена модернизировать старые советские подлодки, потому что предприятие «Севмаш» может ежегодно строить не более одной атомной подлодки проекта 955А («Борей-А») и двух субмарин проекта 885М («Ясень-М»). Аналитики отмечают, что это не мешает ВМФ РФ оставаться одним из сильнейших в мире.

«Неудивительно, что Россия инвестирует в обслуживание и строительство новых субмарин, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы», — пишут обозреватели.

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Они также назвали удачным решение России построить атомную подлодку «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон». По их словам, возможности новейших российских субмарин впечатляют. Дизель-электрические боевые единицы типа «Варшавянка» и их производные также оцениваются специалистами как чрезвычайно успешные.

Ранее сообщалось, что в текущем году российский флот пополнят свыше 40 боевых кораблей и подводных лодок. По имеющейся информации, программа военного кораблестроения выполняется с опережением графика.