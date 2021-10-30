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Политолог Сидоров назвал Украину примером несостоявшегося государства
Политика
Политолог Сидоров назвал Украину примером несостоявшегося государства
flickr.com

Москва, 30 октября. Резонансная статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Украину показала, что с властями Киева Москве не о чем разговаривать, считает политолог Андрей Сидоров.

Как отметил декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, современная Украина является хорошим примером несостоявшегося государства. Сидоров напомнил, что Россия считала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили неадекватным человеком, виновным в гибели российских миротворцев. В результате политик недолго после этого был у власти, говорит эксперт. Аналогичная ситуация может произойти с Украиной.

Политолог Сидоров назвал Украину примером несостоявшегося государства
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Вот они сейчас на основе политических мифов хотят слепить собственную идентичность, подавляя русский язык, продвигая украинизацию, пытаясь насадить этот язык, но не тот, который близок к русскому, а тот, который внедрялся австрийцами на западной Украине. Распространить его на всю Украину», — объяснил Сидоров в интервью изданию «Украина.ру».

Нынешнее украинское руководство играет в опасную игру, которая может привести к серьезнейшим последствиям, заключил он.

Ранее политологи Алексей Мухин и Павел Шперов прокомментировали новость о том, что Украина закупила у России ранее «запрещенную» своими властями электроэнергию. По их словам, выпады Киева против Москвы чередуются с просьбами о помощи.

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украина зеленский саакашвили
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