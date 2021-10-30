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Аналитики «Сбера» предупредили россиян о росте счетов за электричество в нерабочие дни
Экономика
Аналитики «Сбера» предупредили россиян о росте счетов за электричество в нерабочие дни
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 30 октября. Затраты на оплату электроэнергии в период нерабочих дней в России могут увеличиться на 20%, следует из доклада аналитиков компании Doma.ai, входящей в экосистему «Сбера».

Эксперты отмечают, что затраты на оплату вырастут из-за длительного нахождения граждан дома, а также дистанционного формата работы. Рост цен будет варьироваться в зависимости от области. Например, в заполярных регионах с коротким световым днем цена электричества может подняться на 35%. Кроме того, на затраты повлияет и использование дополнительных приборов обогрева, передают «Известия».

«Очевидно, что нерабочие дни не для всех станут по-настоящему нерабочими. Большинство офисных сотрудников все-таки продолжат заниматься своими делами удаленно, а это значит, что люди будут использовать домашние компьютеры, принтеры и прочую оргтехнику, которая требует подключения к электросетям», — добавили специалисты.

ВЦИОМ ранее провел опрос, связанный с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Большинство граждан, согласно исследованию, проведут локдаун у себя дома, каждый четвертый продолжит работать, а еще 9% поедут на дачу. О мерах помощи бизнесу в условиях пандемии рассказало издание INFOX.

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