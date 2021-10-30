Диктор Игорь Кириллов готовился к съемкам в шоу «Секрет на миллион» за день до смерти

Москва, 30 октября. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов должен был принять участие в проекте «Секрет на миллион». Народный артист ушел из жизни незадолго до съемок.

Телеведущая Лера Кудрявцева готовилась провести выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием Кириллова. Они успели провести переговоры, но диктор ушел из жизни ночью, всего за день до съемок. Об этом сообщил ФАН его помощник.

«Ушел тихо, мирно, ночью... Еще вчера согласовывал с Лерой, как будет проходить все», — поделился он.

Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Источник ФАН подтвердил эту информацию. Дата и место похорон пока не известны.