Темпы инфляции в еврозоне выросли до рекордных показателей

Брюссель, 30 октября. Потребительские цены в еврозоне по итогам октября 2021 года поднялись на 4,1% в годовом выражении. Это оказалось максимумом с июля 2008 года.

Наиболее заметно возросли цены на энергоносители (23,5% по сравнению с 17,6% в сентябре), услуги (2,1% и 1,7% соответственно), неэнергетические промышленные товары (2,0%; 2,1%), продукты питания, алкогольные напитки и табак (2,0%, как и в сентябре). Такие данные приводит Статистическое управление Европейского союза.

В состав еврозоны входят Бельгия, ФРГ, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, а также Словакия и Финляндия.

В России годовая инфляция по состоянию на 18 октября увеличилась до 7,8%. Об этом свидетельствует оценка Центробанка РФ.