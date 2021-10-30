Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 11:55
11:55
Экономика
Маркетплейсы устроили распродажи перед нерабочими днями
11:55
Общество
Диктор Шатилова пять дней не могла связаться с Кирилловым перед его смертью
11:53
Общество
Уборщица защитила собаку от волков с помощью зонта в Омской области
11:51
Общество
Биолог Глазков дал оценку инциденту с депутатом Рашкиным и тушей лося
11:51
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного ДТП с младенцем в Ингушетии
11:48
Весь мир
Эрдоган посетил Карабах и заложил фундамент «Зангезурского коридора»
11:45
Политика
Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом
11:42
Политика
Экс-депутат Рады Журавко усомнился в искренности заявления Хохштейна о причинах энергокризиса
11:39
Шоу-бизнес
Сын певицы Жанны Фриске обыграл Дмитрия Шепелева в баскетбол
11:36
Происшествия
Пьяный пассажир потерял сознание на борту авиарейса Москва — Пермь
Все новости

Темпы инфляции в еврозоне выросли до рекордных показателей
Экономика
Темпы инфляции в еврозоне выросли до рекордных показателей
pixabay.com  /  loufre

Брюссель, 30 октября. Потребительские цены в еврозоне по итогам октября 2021 года поднялись на 4,1% в годовом выражении. Это оказалось максимумом с июля 2008 года.

Наиболее заметно возросли цены на энергоносители (23,5% по сравнению с 17,6% в сентябре), услуги (2,1% и 1,7% соответственно), неэнергетические промышленные товары (2,0%; 2,1%), продукты питания, алкогольные напитки и табак (2,0%, как и в сентябре). Такие данные приводит Статистическое управление Европейского союза.

В состав еврозоны входят Бельгия, ФРГ, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, а также Словакия и Финляндия.

В России годовая инфляция по состоянию на 18 октября увеличилась до 7,8%. Об этом свидетельствует оценка Центробанка РФ.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Темпы инфляции в еврозоне выросли до рекордных показателей
инфляция еврозона рост цен
Комментировать