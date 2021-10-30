Первый канал займется организацией похорон диктора Кириллова

Москва, 30 октября. Известный ведущий и диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Организацией похорон и церемонией прощания будет заниматься Первый канал.

Причины смерти диктора пока не разглашаются. Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, все вопросы об организации похорон взял на себя федеральный канал. Однако родные и близкие пока не готовы принимать решения по поводу того, где и когда будет проходить церемония прощания с Кирилловым.

Родственники покойного все еще пытаются прийти в себя после новости о трагедии. Все их время посвящено первоочередным делам в таких ситуациях, сообщил помощник покойного Кириллова. Он уточнил, что будет организован и вечер памяти.

Напомним, что новость о смерти знаменитого диктора подтвердил источник ФАН на Первом канале.