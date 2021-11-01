Депутат Морозов назвал статью NI о Донбассе сигналом для Украины

Киев должен понимать, что если он развяжет в Донбассе широкомасштабную войну, то последствия для Украины, возможно, будут плачевными. Об этом ФАН рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

«Украине следует быть осторожной»

Киеву следует быть осторожным с тем, что он делает на территории Донбасса. Москва может не ограничиться одними лишь словами в ответ на провокации украинских властей, считают авторы National Interest.

Как утверждает издание, поворотным моментом может стать применение Киевом турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar в Донбассе. Эксплуатация Украиной этих БПЛА может спровоцировать РФ на ответные действия, отмечают журналисты, и привести к эскалации конфликта.

Федеральное агентство новостей /

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — говорится в статье.

Сигнал Украине

Как отметил Олег Морозов, статья National Interest — это здравый сигнал Украине.

«Россия тоже давала встречный сигнал. Если будут срываться Минские соглашения, если будет попытка вооруженного решения конфликта, то тогда, может быть, мы окажем содействие в Донбассе: и нашим соотечественникам, и руководству народных республик. Все понимают, что эскалация конфликта в той или иной форме, скорее всего, вынудит Россию теми или иными действиями к поддержке людей в Донбассе», — пояснил Олег Морозов.

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

Политик заметил, что если Украина решится на широкомасштабные боевые действия, значит, это война не только против Донбасса, но и против России.

«Киев должен это понимать, поэтому ему был дан очень внятный сигнал. Думаю, на Украине его должны услышать», — заключил Олег Морозов.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что вооруженные силы впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.