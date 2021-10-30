Эрдоган посетил Карабах и заложил фундамент «Зангезурского коридора»

На прошедшей неделе президент Турции снова побывал в Карабахе, Россия и Армения провели военные учения, а в Ереване оппозиция заявила о подготовке к серии митингов. Такой фон сформировался в ходе активного этапа переговоров по новому документу о демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, который стороны готовятся подписать в годовщину окончания войны.

Эрдоган посетил Физули

Как и анонсировалось, 26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан по приглашению Ильхама Алиева, чтобы в торжественной обстановке запустить работу международного аэропорта Физули. Инфраструктурный объект такого масштаба стал первым, который Баку возвел после окончания войны в Нагорном Карабахе, поэтому начало его работы обладает значительным символизмом.

Состав команды Эрдогана показывает, что у поездки было две главные темы: комплексное развитие территорий и оборона. Сопровождали турецкого лидера министр обороны Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр окружающей среды и городского развития Мурат Курум и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

Азербайджанские СМИ сразу же прозвали маршрут из Физули в Турцию «воздушным Зангезурским коридором».

Также главы государств заложили фундамент «Умного агропарка» в Зангелане и дали старт прокладке дорог Ахмедбейли-Физули-Шуша и Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд. Последняя, как считается, станет сухопутной версией «Зангезурского коридора» и, по словам председателя Государственного агентства автодорог Азербайджана Салеха Мамедова, будет сдана в эксплуатацию в 2023 году.

Федеральное агентство новостей /

Касательно отношений с Арменией президент Турции заявил, что «сегодня условия для установления устойчивого мира в регионе благоприятнее, чем когда-либо ранее».

«Если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется», — заявил он.

В Ереване ответили, что Армения неоднократно заявляла о своей готовности к урегулированию отношений с Анкарой. По словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, российские коллеги помогают в поиске необходимых механизмов.

«Что касается турецко-азербайджанских утверждений о так называемом «Зангезурском коридоре», то позиция Армении неизменна — ни один вопрос в «коридорной» логике не обсуждается. А трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров уже констатировала, что все открываемые транспортные пути являются суверенными территориями государств, по которым они проходят», — отметил Григорян.

Военные учения в Сюнике

Впервые после войны в Нагорном Карабахе проведена совместная тренировка армяно-российской Объединенной группировки войск.

Активная фаза учений состоялась на одном из полигонов в Сюникской области, где подразделения недавно сформированного Особого армейского корпуса ВС Армении и 102-й российской военной базы провели совместное боевое слаживание и отработали несколько сценариев боевых действий в случае развития кризисных ситуаций.

В Сюнике прошли учения армяно-российской Объединенной группировки войск https://t.co/Vj8nBa5e8D — nashaarmenia (@nashaarmenia) October 24, 2021

К тактическим учениям с боевой стрельбой были привлечены самоходная артиллерия, минометные батареи, танковые и мотострелковые подразделения, вертолетная авиация и десантно-штурмовые группы. Скорее всего, российские военные обучали армянских коллег тактике ведения боевых действий в составе батальонных тактических групп, что сейчас широко применяется в ВС РФ.

Официальные лица, само собой, дали высокую оценку проведенным мероприятиям, а политологи считают, что «проведение армяно-российских учений — это политический месседж Турции и Азербайджану» в ответ на недавние тренировки близ Лачинского коридора.

Стоит отметить, что Объединенная группировка войск Армении и России была создана в 2016 году и предназначена для прикрытия границы с Турцией. Однако сейчас очевидно, что план скорректирован и подразделения применяются для проведения мероприятий сдерживания на юге Армении, тем самым поддерживая определенный баланс сил в регионе.

Вполне возможно, что более конкретные перспективы обсуждались в ходе встречи премьер-министра Никола Пашиняна и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Истракова, который посетил Ереван с визитом как раз после завершения учения. При этом важно выработать единый план применения для объединенной группировки именно во взаимодействии с российским миротворческим контингентом, а также четко разграничить роль между силовыми структурами Армении.

Федеральное агентство новостей /

Армения активно выступает за продление сроков миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, так как имеются сомнения, сможет ли страна в одиночку обеспечивать безопасность Нагорного Карабаха. Секретарь Совбеза Григорян считает, что создаваемые инфраструктуры дают основание рассчитывать на то, что российские военные останутся там дольше первоначально предусмотренных трехсторонним заявлением пяти лет.

Подготовка к делимитации и демаркации

Очень высокая интенсивность контактов на политическом и дипломатическом уровне сохраняется между Россией, Арменией и Азербайджаном. Это означает, что проекты соглашений, которые лидеры стран могут подписать в годовщину окончания войны, как минимум имеются.

Ряд источников сообщают, что встреча лидеров России, Армении и Азербайджана ориентировочно пройдет 8-9 ноября в Москве или в Сочи. По другим данным, она может состояться в формате видеоконференции.

Возможно подписание «дорожной карты» по процессу делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Также ожидается принятие заявления о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что рабочая группа по разблокировке региональных коммуникаций смогла приблизиться к консенсусу по карте железных дорог, консультации по карте автомагистралей продолжаются.

Сам премьер-министр Армении считает, что делимитацию и демаркацию границы необходимо проводить по советским картам при участии России.

«Уверен, что карты, о которых говорил президент России, если не на 100%, то на 99% соответствуют описанным законом об административно-территориальном делении Армении границам. Необходимо определить, какие карты могут иметь правовую силу и стать основой для работ», — сказал премьер во время правительственного часа в парламенте.

www.primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Секретарь Совбеза Армении утверждает, что ясности в вопросе выбора советских карт для демаркации и делимитации границ пока нет. Он не подтвердил публикацию прессой сведений, что демаркация будет производиться на основе советских карт 20-х гг. прошлого века. Однако Григорян заявил, что первые процессы между Армянской и Азербайджанской ССР были начаты в 20-х гг. и после все остальные карты составлялись на этом основании.

Угроза новых митингов в Армении

Судя по заседаниям парламента Армении, правительству Пашиняна придется пройти через ряд скандалов и серьезное противодействие оппозиции, чтобы провести эти проекты через главный законодательный орган страны.

По вопросам по ситуации на границе парламент провел закрытые слушания, где с докладами выступили первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении Камо Кочунц и командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Арман Маралчян. Они заверили, что в районе горы Пела позиционных изменений в Сюнике не произошло, но на вопрос, кто не выставил позиции на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гегаркуникской области и тем самым дал ВС Азербайджана продвинуться на территорию Армении, ответа дать не смогли.

Оппозиция осталась недовольна ходом слушаний, посчитав их неэффективными, однако комментариев на тему делимитации и демаркации не дала, сославшись на гостайну. А после того как Пашинян в очередной раз обвинил во всех неудачах блок «Армения», который, по его мнению, вытеснил Нагорный Карабах из переговоров, завязалась словесная перепалка.

После премьер-министр предложил провести серию закрытых встреч с представителями оппозиционных политических сил для урегулирования разногласий. Тем не менее оппозиция уже спланировала проведение митингов и шествий 9-10 ноября.

Вице-спикер парламента, член блока «Армения», представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян считает, что предотвратить новые уступки нужно любой ценой.

Оппозиция в Ереване проведет митинги 9 и 10 ноября

Оппозиция возобновляет антиправительственные акции протеста. Представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян проинформировал мэрию Еревана о намерении провести митинги…

Подробнее на https://t.co/fdtN9FhloA pic.twitter.com/XZftzguHqQ — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) October 25, 2021

Оппозиция требует от властей объяснить, что же обсуждается на переговорах с азербайджанской стороной, чтобы понять, чего ждать от предстоящей трехсторонней встречи в Москве.

«Митинги, шествия, перекрытие дорог — наш инструментарий. Наша задача — пресечь новые необъяснимые, непонятные уступки, предотвратить новый антиармянский проект», — сказал представитель фракции «Армения» Арцвик Минасян.

Таким образом, болезненные процессы внутри Армении продолжаются. Основное решение — за политиками. Но правительство Пашиняна по итогам досрочных выборов получило кредит доверия как раз для проведения таких решений.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.