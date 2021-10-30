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Турецкие активистки потребовали возвращения республики в Стамбульскую конвенцию
Весь мир
Турецкие активистки потребовали возвращения республики в Стамбульскую конвенцию
Global Look Press  /  Ibrahim Oner / Keystone Press Agency

Анкара, 30 октября. Активистки из Турции потребовали возвращения действия Стамбульской конвенции после очередных эпизодов с насилием в отношении женщин.

Несколько дней назад 44-летняя Сейхан Гозер была убита и брошена в лесу в провинции Коджаэли избранником, с которым она хотела расстаться. Другой случай зафиксирован в Денизли и связан с 23-летней Шебнем Ширин, которую зарезал ее молодой человек. Оба инцидента произошли в один и тот же день.

Стамбульская конвенция

Стамбульская конвенция —  международное соглашение Совета Европы против женского и бытового насилия. В документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации «о стандартах и механизмах гендерного равенства», «роли женщин и мужчин в предупреждении и урегулировании конфликтов» и проведении комплексной политики в отношении защиты прав женщин.

В марте в правительственном вестнике Resmi Gazete был опубликован подписанный Реджепом Тайипом Эрдоганом указ о выходе страны из Стамбульской конвенции. Как утверждают турецкие власти, причиной такого решения стала подмена ее сути ЛГБТ-сообществом.

По иронии судьбы, Турция стала первой страной Совета Европы, ратифицировавшей данный документ 10 лет, а также первым государством, объявившим о своем выходе из него.

Мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, международные и региональные организации и правозащитные группы негативно отреагировали на решение Анкары.

На следующий день после выхода страны из конвенции заместитель председателя Правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Бетюль Сайян Кая заявила, что правительство начало работу над Анкарским соглашением, которое позволит защитить женщин от бытового насилия на основании внутреннего турецкого законодательства. Работу над этой инициативой подтвердил и президент Эрдоган.

Тем не менее Анкарское соглашение до сих пор не было представлено публике.

Женское насилие в Турции

Гендерное насилие является серьезной проблемой в Турции. Согласно отчету, опубликованному правозащитником и депутатом «Республиканской народной партии» (РНП) Сезгином Танрыкулу, почти 7 000 женщин были убиты за те 18 лет, что ПСР находится у власти.

По данным правозащитной платформы «Мы остановим убийства женщин», как минимум 296 женщин стали жертвами насилия в нынешнем году. Только в сентябре 26 женщин были убиты мужчинами, а 19 — погибли при подозрительных обстоятельствах.

Согласно данным портала Bianet, в 2020 году в республике мужчинами были убиты как минимум 284 женщины. Эти данные основываются исключительно на открытых источниках. Если к этому добавить убийства, совершенные в 2019 году, но отразившиеся в прессе лишь в 2020-м, это количество увеличится до 305 человек. В 65% случаев убийцами были либо муж, либо бывший супруг, либо бойфренд. 

В Турции насилие в отношении женщин перестало быть сугубо местной проблемой и распространилось на интернациональные пары. Девушки из постсоветских стран становятся жертвами избиений, изнасилований и даже убийств.

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