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Грузинский политик Кобахидзе: «голодающий» Саакашвили пьет по три литра лимонада в день
Политика
Грузинский политик Кобахидзе: «голодающий» Саакашвили пьет по три литра лимонада в день
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Тбилиси, 30 октября. Голодовка заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является имитацией, заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, на самом деле Саакашвили за решеткой выпивает по три литра лимонада, а остальные заключенные смеются над ним. Также Кобахидзе рассказал, что бывший президент готовит провокацию.

«По нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников», — рассказал лидер партии представителям СМИ.

Ранее депутат украинской Рады Елизавета Ясько, состоящая в отношениях с Михаилом Саакашвили, сообщила, что голодающий политик приближается к критическому состоянию. Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. В стране его заочно осудили. Бывший президент проходит по ряду незавершенных уголовных дел.

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саакашвили грузия голодовка
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