Анастасия Волочкова в беседе с ФАН опровергла информацию о проблемах со здоровьем

Балерина и певица Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом ФАН опровергла информацию о своих проблемах со здоровьем. Ранее СМИ сообщили, что доктор Илья Бурлаковский при осмотре танцовщицы якобы обнаружил у нее проблемы в шейном отделе позвоночника и нарушение кровоснабжения мозга.

Сейчас балерина находится в Турции. Об этом она сообщила корреспонденту ФАН. Там Волочкова решила переждать коронавирусные ограничения. Вопросу о самочувствии балерина сильно удивилась.

«У меня со здоровьем и с самочувствием все прекрасно. Я прилетела в Турцию и у меня потрясающее состояние духа. Нахожусь в самом лучшем отеле Турции. Фамилия Бурлаковский мне ни о чем не говорит. Послушайте, я о себе сама узнаю иногда такие новости, в которые я просто поверить не могу», — заявила артистка.

instagram.com / @volochkova_art

В середине октября бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала нового избранника. Его зовут Владимир. Фото с ухажером артистка разместила на своей странице в Instagram.