Рогозин ответил на идею Европы о ядерном сдерживании России кадром с Шерханом и Табаки

Москва, 30 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на призыв союзников США сохранить возможность нанесения упреждающего ядерного удара по России.

Американские партнеры из Европы и Тихоокеанского региона ранее высказались против намерений Белого дома пересмотреть ядерную политику Пентагона. Как пишет издание The Financial Times, Вашингтон направил союзным странам соответствующие анкеты, чтобы узнать их мнение. Те, в свою очередь, стали утверждать, что чувствуют себя в большей безопасности, зная о возможности США нанести по противнику ядерный удар первыми. Они считают, что пересмотр американцами механизма применения вооружения данного типа якобы «придаст смелости» России.

Рогозин лаконично прокомментировал ситуацию. Он опубликовал в Twitter кадр из советского мультфильма о Маугли, где изображены тигр Шерхан и его прихвостень шакал Табаки. Так глава Роскосмоса указал на попытку американских союзников угодить Вашингтону.

Prt Scr twitter.com / @Rogozin

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр также призывала НАТО продемонстрировать готовность применить оружие ради сдерживания России. Высказывание спровоцировало крупный международный скандал.