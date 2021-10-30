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Барецкий стал жертвой вымогателей после аварии

  /   Обновлено: 30 октября 2021 10:42
Шоу-бизнес
Барецкий стал жертвой вымогателей после аварии
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 30 октября. Известный российский шоумен Стас Барецкий пожаловался на вымогательства со стороны участников ДТП, в которое он попал. Об этом рассказал его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Несколько дней назад автомобиль шоумена врезался в такси на съезде с МКАД, в котором находились двое взрослых и один ребенок. Дошкольник сильно ударился головой, его доставили в клинику, а сам Барецкий получил сотрясение мозга. Горжанкин рассказал, что шоумен является такой же пострадавшей стороной, но при этом согласился оплатить лечение.

«Несмотря на то, что шоумена самого подрезали, он сразу признал вину и добросовестно оплатил лечение пострадавших, как и обещал, а также разрешил трудности, связанные с тем, что они оказались гражданами Украины и у них были проблемы с медицинской страховкой», – отметил пиарщик.

Недавно Барецкому позвонил отец мальчика и заявил, что полученная сумма перестала его устраивать. Мужчина хочет, чтобы музыкант приобрел им недвижимость в столице.

«Ему позвонил отец мальчика, которого не устроила выплаченная сумма, и стал требовать, чтобы музыкант приобрел для них «хотя бы однокомнатную» квартиру в Москве. Когда музыкант не согласился на эти требования и назвал их шантажом», — рассказал Горжанкин.

Не получивший свое мужчина пригрозил Барецкому судом. Однако шоумен не намерен так быстро сдаваться и планирует сам обратиться в суд за справедливостью.

BMW врезалась в автомобиль Hyundai 26 октября. Артист сразу же согласился оплатить все расходы и не скрылся с места ДТП.

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Все новости / Шоу-бизнес / Барецкий стал жертвой вымогателей после аварии
авария шантаж барецкий
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