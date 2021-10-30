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Последний еврей в Афганистане потребовал 10 миллионов долларов с угрозой сдаться талибам
Общество
Последний еврей в Афганистане потребовал 10 миллионов долларов с угрозой сдаться талибам
Global Look Press/Twitter.com  /  STR/XinHua — @berdikarionline

Москва, 30 октября. Последний вывезенный из Афганистана еврей Зебулон Симентов потребовал выплатить ему 10 млн долларов за все нажитое имущество, которое он потерял из-за эвакуации. В противном случае он пригрозил вернуться обратно и сдаться талибам («Талибан»1 — террористическая организация, запрещена в РФ).

Симентова вывезли из Афганистана в ходе гуманитарной миссии, состоявшейся в сентябре. Однако теперь он отказывается отправляться дальше в Израиль для переезда, пока ему не выплатят 10 млн долларов. При этом Симентов заявил, что готов вернуться в Афганистан, передает The Jewish Chronicle.

Сейчас мужчина находится в Стамбуле, куда его после эвакуации доставили на самолете. В Израиле Симентова ожидают брат и сестра. Однако сам он опасается туда ехать из-за карательных мер, которые могут последовать за то, что Симентов не приехал к своей жене, проживающей в Израиле с двумя дочерьми с 1998 года. Конечным пунктом назначения для себя мужчина выбрал США.

Ранее на базе американских Вооруженных сил в штате Нью-Мексико несколько афганских беженцев совершили нападение на женщину. О состоянии военнослужащей ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан израиль еврей
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