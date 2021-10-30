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Немецкий Mercedes презентовал спортивный родстер AMG SL

  /   Обновлено: 30 октября 2021 10:24
Экономика
Немецкий Mercedes презентовал спортивный родстер AMG SL
Prt Scr youtube.com  /  carwow Русская версия

Аффальтербах, 30 октября. Общественности показали обновленную версию AMG SL с форматом сидений 2+2.

Премиальный родстер от автомобилестроительной компании из Германии приблизился по своей конструкции к кабриолету. Инженеры марки расширили пространство AMG SL, в то же время значительно облегчив его массу и сделав модель еще более аэродинамичной.

Масса кузова новинки составляет всего порядка 270 килограмм. Технически машина оснащается четырехлитровым битурбированным мотором V8 на 585 л.с с разгоном до сотни в районе 3,6 секунды при максимальной скорости в 315 км/ч. Производитель обещает примерный расход в диапазоне от 11,8 до 12,7 литра на 100 км.

Немецкий Mercedes презентовал спортивный родстер AMG SL
Prt Scr youtube.com / carwow Русская версия

Силовой агрегат SL 55 4MATIC+ обеспечивает мощность авто в 476 л.с. при таком же топливном расходе и ускорением в 3,9 секунды до 100 км/ч. Максимальная скорость данной версии достигает 295 км/ч. В будущем, как заверяют представители корпорации, на рынок выйдет вариация с гибридным двигателем.

Недавно автоэксперты вспомнили, что собой представлял для жителей Советского Союза седан Mercedes-Benz W123. Данная машина являлась наиболее массовой моделью концерна и выпускалась с 1975 года.

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mercedes авто родстер AMG SL
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