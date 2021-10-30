Банк России зафиксировал снижение средней ипотечной ставки в сентябре

Москва, 30 октября. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, которые были выданы россиянам в сентябре 2021 года, снизилась относительно августа на 0,05% , до 7,73%.Такие данные следуют из статистики Центробанка РФ.

В сентябре российские банки выдали 157,7 тыс. ипотечных займов. Это на 5% больше, чем в августе, и на 21% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем объем оформленных ипотек по итогам первого осеннего месяца достиг 476,8 млрд рублей — на 9% больше, чем в августе, но на 5% меньше, чем в 2020 году за аналогичный же период.

При этом за девять месяцев 2021 года в России в целом было выдано почти 1,4 млн ипотечных кредитов. Это оказалось на 20% больше, чем год назад.

В регионах с низким уровнем зарплат предложили сократить и уровень ипотечной ставки. С таким предложением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет «ФедералПресс».

Российские банки в сентябре на 90% использовали средства программы льготной ипотеки. Лимит в 2,08 трлн рублей почти исчерпан всего за 17 месяцев.