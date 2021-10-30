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Австрийская газета Die Presse назвала текущий энергетический кризис сильнейшим с 1970 года
Политика
Австрийская газета Die Presse назвала текущий энергетический кризис сильнейшим с 1970 года
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Вена, 30 октября. Австрийское издание Die Presse обвинило власти Евросоюза в неготовности справиться с энергокризисом.

Как отмечают авторы статьи, власти Евросоюза не могут победить кризис, возникший из-за пандемии коронавируса и большого спроса на сжиженный газ в Азии и США. В итоге стоимость газа и электроэнергии выросла, а власти ЕС оказались не готовы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления. Текущий кризис оказался сложнейшим с 1970-х годов, говорят журналисты.

Сейчас только Россия может быстро поставлять газ, но из-за этого растет зависимость Брюсселя от Москвы, пишут авторы. В результате вышло так, что Евросоюз сам создал условия, из-за которых оказался в сложном положении. Россия тем временем показала ЕС «границы фантазий о мировом господстве».

«Лидеры стран ЕС уже много лет берут на себя слишком много тем вместо того, чтобы позволить заранее решать детальные и технические вопросы уполномоченным министрам», — заключает Die Presse.

Ранее политолог Яков Кедми рассказал, кто виноват в газовом кризисе Европы. По его словам, для того, чтобы в Европе было достаточно газа, Брюсселю нужно отбросить в сторону политические мотивы.

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евросоюз австрия газ
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