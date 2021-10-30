Месси является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов

Париж, 30 октября. Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси является лидером чемпионата Франции (Лига 1) по количеству нереализованных ударов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте OptaJean.

По имеющимся данным, 34-летний нападающий 15 раз поразил ворота соперников, но только четыре из них пришлись в створ. При этом футболист не забил ни одного гола в Лиге 1.

На данный момент форвард парижан забивает только в Лиге чемпионов. Он отметился в матче с «Манчестер Сити» (2:0), а также оформил дубль в ворота немецкого клуба «РБ Лейпциг» (3:2).

В середине августа Месси заключил с парижским клубом двухлетний контракт с опцией возможного продления еще на один сезон. Ранее боссы «Барселоны» объявили, что не будут продлевать соглашение с Месси из-за финансовых нюансов, прописанных в регламенте испанской Примеры.