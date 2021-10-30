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Росстат отчитался об уровне нефтедобычи с начала 2021 года
Экономика
Росстат отчитался об уровне нефтедобычи с начала 2021 года
pixabay.com

Москва, 30 октября. Добыча полезных ископаемых в РФ по итогам девяти месяцев 2021 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%. Об этом говорится в докладе ведомства «Социально-экономическое положение России, январь-сентябрь 2021 года».

Наиболее заметно увеличилась добыча медных руд — на 37%. Добыча гранита и песчаника повысилась на 16,8%, природного газа — на 13,9% и угля — на 8,7%.

Добыча нефти и газового конденсата возросла лишь на 0,1%, несмотря на рост производства в рамках сделки ОПЕК+. Но тут стоит учесть, что в 2020 году новое соглашение начало действовать только с мая. В сентябре текущего года по отношению к тому же месяцу годом ранее нефтедобыча поднялась 8,1% до 44,1 млн тонн.

В денежном выражении полезных ископаемых за отчетный период было добыто на 58,7% больше чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост обусловлен подорожанием энергоносителей на мировых рынках.

Россия по итогам августа сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи. Об этом свидетельствуют данные «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI).

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