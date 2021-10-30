Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Германа Стерлигова

Москва, 30 октября. Фермер-сыровар Олег Сирота решил расторгнуть брак с женой Пелагеей, наследницей бизнесмена Германа Стерлигова. Жена предпринимателя подтвердила эту информацию.

Основатель проекта «Русский пармезан» Сирота больше десяти лет провел в браке — пара поженилась, когда фермеру исполнилось 19 лет. Однако 29 октября бизнесмен объявил в Instagram, что его брак расторгнут.

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», — заявил фермер.

Дочь Германа Стерлигова уточнила, что решение о расставании принял именно ее муж.

«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история, как мужа и жены, закончена», — сообщила она.

Подписчики попытались вразумить фермера, который попросил не звонить ему. Стоит отметить, что Сирота отказался подробно делиться чувствами и не рассказал, как четверо его детей отреагировали на развод родителей.

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