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Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Германа Стерлигова

  /   Обновлено: 30 октября 2021 10:14
Общество
Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Германа Стерлигова
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 30 октября. Фермер-сыровар Олег Сирота решил расторгнуть брак с женой Пелагеей, наследницей бизнесмена Германа Стерлигова. Жена предпринимателя подтвердила эту информацию.

Основатель проекта «Русский пармезан» Сирота больше десяти лет провел в браке — пара поженилась, когда фермеру исполнилось 19 лет. Однако 29 октября бизнесмен объявил в Instagram, что его брак расторгнут.

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», — заявил фермер.

Дочь Германа Стерлигова уточнила, что решение о расставании принял именно ее муж.

«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история, как мужа и жены, закончена», — сообщила она.

Подписчики попытались вразумить фермера, который попросил не звонить ему. Стоит отметить, что Сирота отказался подробно делиться чувствами и не рассказал, как четверо его детей отреагировали на развод родителей.

Звезды шоу-бизнеса продолжают обсуждать скандальный развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Блогер Лена Миро назвала возможную причину расставания пары.

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