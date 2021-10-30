Сенаторы предложили комплекс мер по просвещению населения для более эффективной борьбы с COVID-19

В Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» могут быть внесены существенные изменения. Члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко, Юрий Архаров и Владимир Круглый направили соответствующий законопроект на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Главная задача предлагаемых поправок — сделать существующий закон более актуальным с учетом нынешних реалий: пандемии и борьбы с COVID-19. В первую очередь будут усовершенствованы пункты, которые касаются санитарно-гигиенического просвещения, воспитания и обучения. Согласно тексту законопроекта, лекции об охране здоровья будут слушать не только специалисты отдельных профильных организаций, но и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, образовательных учреждений, торговли, общепита.

Федеральное агентство новостей /

«Гигиеническое воспитание и обучение граждан направлены на повышение их санитарной культуры и предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний посредством формирования у них санитарно-гигиенических навыков и мотивации к здоровому образу жизни», — сказано в тексте законопроекта, который есть в распоряжении ФАН.

Сенаторы считают, что повышение грамотности населения в сфере эпидемиологического благополучия — крайне важная задача, которая позволит остановить рост числа заражений коронавирусом в стране. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что все эти меры не потребуют дополнительных финансовых затрат из бюджета.

Стоит отметить, что COVID-19 в сентябре 2021 года стал причиной смерти 34 403 человек в России. Соответствующие данные привел Росстат.