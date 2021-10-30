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Более 40 новых кораблей и подлодок пополнят ВМФ России в 2021 году

  /   Обновлено: 30 октября 2021 10:12
Армия
Более 40 новых кораблей и подлодок пополнят ВМФ России в 2021 году
Народные новости

Москва, 30 октября. Свыше 40 кораблей, подлодок и судов обеспечения войдут в состав ВМФ России в текущем году, заявил главнокомандующий российским флотом адмирал Николай Евменов.

Об этом Евменов сообщил в поздравительной телеграмме по случаю 325-й годовщины со дня основания российского регулярного военного флота и Дня моряка-надводника, которые отмечаются 30 октября. По его словам, в настоящее время программа военного кораблестроения по целому ряду направлений выполняется с опережением графиков.

«В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров», — рассказал он.

Адмирал подчеркнул, что в различных районах мирового океана задачи военно-морского присутствия на данный момент выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ России. Он отметил, что экипажи с честью и высоким профессионализмом исполняют свой долг.

Ранее сообщалось, что шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» досрочно поступят на вооружение Тихоокеанского флота РФ. Судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» сможет передать флоту серию подлодок до 2024 года.

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