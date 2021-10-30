Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем

Рим, 30 октября. Последний для себя саммит «Большой двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркель решила посетить вместе со своим преемником вице-канцлером Олафом Шольцем, который, вероятно, займет ее место в новом созыве федерального правительства.

Немецкий телеканал Das Erste в ходе репортажа о мероприятии сделал акцент на том, что такой хитрый трюк Меркель можно расценивать как исторический случай, подчеркивающий преемственность в немецкой политике.

«Еще одна причина в том, что сегодня во второй половине дня в Риме проходит также встреча министров финансов. Однако Меркель возьмет Шольца и на двусторонние переговоры, которые состоятся позже. В целом это расценивается здесь как сигнал большой преемственности в том, что касается немецкой политики», — говорится в репортаже телеканала.

Вместе с тем журналистка добавила, что одной из главных тем саммита станет климатическая безопасность. Европейским лидерам необходимо убедить Россию, Китай и Индию в перспективности плана по отсутствию отрицательного воздействия на климат к 2050 году, резюмировала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение об удаленном участии в мероприятии. Ожидается, что глава государства выступит два раза.