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Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем
Политика
Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Рим, 30 октября. Последний для себя саммит «Большой двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркель решила посетить вместе со своим преемником вице-канцлером Олафом Шольцем, который, вероятно, займет ее место в новом созыве федерального правительства.

Немецкий телеканал Das Erste в ходе репортажа о мероприятии сделал акцент на том, что такой хитрый трюк Меркель можно расценивать как исторический случай, подчеркивающий преемственность в немецкой политике.

«Еще одна причина в том, что сегодня во второй половине дня в Риме проходит также встреча министров финансов. Однако Меркель возьмет Шольца и на двусторонние переговоры, которые состоятся позже. В целом это расценивается здесь как сигнал большой преемственности в том, что касается немецкой политики», — говорится в репортаже телеканала.

Вместе с тем журналистка добавила, что одной из главных тем саммита станет климатическая безопасность. Европейским лидерам необходимо убедить Россию, Китай и Индию в перспективности плана по отсутствию отрицательного воздействия на климат к 2050 году, резюмировала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение об удаленном участии в мероприятии. Ожидается, что глава государства выступит два раза.

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