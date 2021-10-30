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Кожа на лице девушки обвисла после инъекции омоложения
Видео

Светлана пришла к мастеру за коррекцией носогубных складок. Помимо филлера косметолог ввела ей препарат, который должен был убрать излишки, но эффект оказался немного другим.

Светлана в очередной раз решила посетить своего проверенного косметолога. Задача стояла распространенная и достаточно простая — уменьшить носогубные складки. Но в этот раз доктор красоты предложила своей пациентке сделать еще пару дополнительных укольчиков в области щек и нижнего века.

«Косметолог меня убеждала, что это вообще специальный препарат, который используется в косметологии, сертифицированный, то есть все это безопасно, что все это как бы по инструкции. Я-то ведь не знала на тот момент, что совершенно по другим показаниям этот препарат используют: в гинекологии и против рубцовой ткани», — жалуется Светлана.

Уже к вечеру Светлана стала замечать изменения на своем лице. Кожа сильно истончилась, а контуры век и щек опустились. Оказалось, что введенный препарат при неправильно соблюденной дозировке начинает «съедать» подкожный жир, что приводит к смягчению и растягиванию тканей. Девушка побежала обратно к косметологу, но та отказалась признавать собственную ошибку.

«Я спрашивала у косметолога: «Может быть, здесь нужно уже обращаться к хирургу?» — она говорит: «Какая хирургия?». Они меня высмеивали. Я говорю: «У меня тает лицо, оно у меня никогда так не менялось, никогда в жизни, за всю мою жизнь». Чтобы у меня за полтора месяца высохли ткани до тонкой пленки и просто образовались такие глубокие провалы в тканях», — со слезами на глазах вспоминает девушка.

В последствии Светлане пришлось обратится к пластическому и реконструктивному хирургу Роману Тегаю за помощью. Доктор разъяснил ей проблему с медицинской точки зрения и поставил диагноз «атрофия мягких тканей лица и липодистрофия». По словам врача, исправить ситуацию могут только многочисленные операции, которые к тому же дорогостоящие. Причем пространство около глаз, скорее всего, реабилитировать уже не удастся.

«Впоследствии мною было предложено Светлане оперативное пособие, то есть ряд оперативных вмешательств, операций, в которые входит липофилинг лица, то есть когда мы берем собственный жир и вводим в данную область для того, чтобы заполнить дефицит мягких тканей и уменьшить эту атрофическую область. Также предложена эндоскопическая подтяжка лица для того, чтобы поднять ткани в то положение, в котором они были изначально», — описывает перспективы лечения доктор.

Теперь Светлана не может выйти на работу, поскольку стесняется своей внешности, а ее знакомые уже при первом взгляде задают вопрос по воду ее изменившегося лица. Постоянными спутниками девушки при выходе на улицу стали маска и очки. Незадачливая раба косметологического эксперимента вынуждена была обратится в Следственный комитет, чтобы восстановить справедливость.

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