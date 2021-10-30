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Ввод жилья в России вырос на 31% в сентябре
Экономика
Ввод жилья в России вырос на 31% в сентябре
pixabay.com  /  skorchanov

Москва, 30 октября. Показатели ввода жилья в эксплуатацию выросли в России по итогам сентября 2021 года на 31% по сравнению с аналогичными значениями прошлого года, следует из данных Росстата.

Согласно статистике, в сентябре было возведено 955 многоквартирных домов, 129,9 тысячи квартир и 44,8 тысячи частных домов. За девять месяцев текущего года в России введено 62,7 млн квадратных метров жилья, что почти на 30% больше, чем за этот же период 2020 года.

По уточненным данным, в 2020 году в России было построено 82,2 млн квадратных метров жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал, что к концу 2021 года в России планируется ввести в эксплуатацию около 86 млн квадратных метров.

Лидером среди регионов по вводу жилья в январе-сентябре 2021 года осталась Московская область, где было построено 7,14 млн квадратных метров. В самой Москве сдано 5,13 млн квадратных метров. В Санкт-Петербурге введено 2,56 млн жилых «квадратов», а в Ленинградской области — 2,7 млн.

Представители рынка недвижимости ранее сообщили, что московские застройщики откладывают начало продаж квартир в элитных новостройках. По их мнению, задержки новых проектов могут быть связаны с увеличением их себестоимости.

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