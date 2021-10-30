Коммерческая недвижимость подстраивается под динамику дистанционного режима работы

Москва, 30 октября. Значительные изменения были внесены в жизнь россиян в течение последних двух лет, что явилось следствием распространения коронавируса и удаленного формата работы, пишет «Финансовая газета».

Сегмент коммерческой недвижимости, как и многие другие сферы общественной жизни, меняются в условиях пандемии COVID-19. Естественно, что сектор обновляется, так как все чаще люди выполняют множество задач, не выходя из дома.

Множественные компании стали удаленно проводить различные совещания, дискуссии и другие мероприятия. Помимо этого, организации стали использовать для этого сторонние пространства. Общее число фрилансеров-россиян также стало расти, из-за чего подскочил спрос в сегменте традиционных коворкингов, которые предоставляют возможность поработать всем людям.

Наиболее крупный бизнес стал чаще уходить от трат на владение зданиями и все регулярнее продает ранее находящиеся в собственности офисы, предпочитая арендный формат. Средние предприниматели отдают предпочтение готовым офисам в области гибкого коворкинга и концепции «все включено».

Отмечается, что граждане стремятся к пребыванию в информационной среде, которая создается благодаря трем основным факторам — комьюнити, лояльности и нетворкингу. Другими словами, набирают популярность пространства, обладающие широким кругом возможностей для сотрудников и удовлетворяющие различные их запросы.

Учитывая нынешние тенденции, востребованность и арендные ставки классических офисов будут со временем снижаться, а рента за инновационные и ориентированные на людей площадки будет, напротив, расти вместе с их популярностью. Один из лидеров российского IT-рынка, корпорация «Яндекс» объявила о намерении открыть свой дальневосточный офис в следующем году.