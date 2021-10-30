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Доктор Комаровский заявил об отсутствии у Украины «человеческого лица»
Политика
Доктор Комаровский заявил об отсутствии у Украины «человеческого лица»
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Киев, 30 октября. Ни одна власть Украины с 1991 года не смогла убедить граждан в том, что она работает в их интересах, заявил доктор Евгений Комаровский.

Известный украинский врач и телеведущий отметил, что за 30 лет Украина так и не стала государством с человеческим лицом.

«Мы привыкли к тому, что оно не выполняет главные свои функции — защищать, лечить, учить, мирить. При этом навязывает нам правила, на каких языках говорить, с кем дружить, какие песни петь, кому памятники ставить, куда маршировать и, естественно, строго следит, чтобы мы налоги платили вовремя, иначе нас накажут», — высказался Комаровский в интервью «Украинской правде».

Именно поэтому граждане страны сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса, особенно если она бесплатна. Украинцы постоянно ожидают подвоха от государства, заключил доктор.

Ранее Комаровский рассказал о поведении президента Украины Владимира Зеленского, когда тот претендовал на пост главы государства. Кандидат Зеленский представил членов своей команды, а Комаровский находился в их числе. Будущий лидер обещал педиатру кураторство медицинского направления в стране при победе на выборах. Однако став президентом забыл об этом.

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украина независимость комаровский
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