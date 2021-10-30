Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 10:25
10:24
Экономика
Немецкий Mercedes презентовал спортивный родстер AMG SL
10:23
Общество
Врач-пульмонолог Пурясев заявил, что после COVID-19 в легких могут появиться «дырки»
10:22
Экономика
Банк России зафиксировал снижение средней ипотечной ставки в сентябре
10:22
Общество
Сенаторы предложили комплекс мер по просвещению населения для более эффективной борьбы с COVID-19
10:18
Политика
Австрийская газета Die Presse назвала текущий энергетический кризис сильнейшим с 1970 года
10:18
Спорт
Месси является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов
10:17
Экономика
Росстат отчитался об уровне нефтедобычи с начала 2021 года
10:14
Общество
Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Германа Стерлигова
10:12
Армия
Более 40 новых кораблей и подлодок пополнят ВМФ России в 2021 году
10:11
Политика
Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем
Все новости

Путин поздравил российских гимнасток с победой в многоборье на ЧМ в Японии

  /   Обновлено: 30 октября 2021 09:59
Спорт
Путин поздравил российских гимнасток с победой в многоборье на ЧМ в Японии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Китакюсю, 30 октября. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях в многоборье. Мировое первенство проходит в Японии.

В телеграмме глава государства обратился к спортсменкам Анастасии Близнюк, Полине Орловой, Ангелине Шкатовой, Алисе Тищенко и Марии Толкачевой. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира», — поздравил Путин.

Президент России пожелал спортсменкам новых спортивных достижений и всего наилучшего.

Ранее стало известно, что сборная России досрочно выиграла в медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике. Спортсменки завоевали пять золотых медалей, обеспечив себе сильный отрыв от второго места.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Путин поздравил российских гимнасток с победой в многоборье на ЧМ в Японии
путин чемпионат мира гимнастика многоборье
Комментировать