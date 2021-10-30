Путин поздравил российских гимнасток с победой в многоборье на ЧМ в Японии

Китакюсю, 30 октября. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях в многоборье. Мировое первенство проходит в Японии.

В телеграмме глава государства обратился к спортсменкам Анастасии Близнюк, Полине Орловой, Ангелине Шкатовой, Алисе Тищенко и Марии Толкачевой. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира», — поздравил Путин.

Президент России пожелал спортсменкам новых спортивных достижений и всего наилучшего.

Ранее стало известно, что сборная России досрочно выиграла в медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике. Спортсменки завоевали пять золотых медалей, обеспечив себе сильный отрыв от второго места.