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Перуанские военные применяют российские Ми-171Ш для борьбы со стихийными бедствиями
Армия
Перуанские военные применяют российские Ми-171Ш для борьбы со стихийными бедствиями
wikipedia.org  /  Xchgall/PD

Москва, 30 октября. Российские военно-транспортные самолеты Ми-171Ш активно применяются ВС Перу для борьбы со стихийными бедствиями и выполнения боевых задач, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

В интервью ТАСС Пунчук рассказал, что российские винтокрылые машины востребованы в Перу. По его словам, национальная армия страны на сегодняшний день оснащена значительным числом вертолетов, созданных в России. Перуанские военные дали высокую оценку российской технике.

«Машины выполняют боевые задачи, используются для борьбы со стихийными бедствиями, при перевозке людей и доставке грузов в труднодоступные высокогорные места», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Россия планирует к 2022 году завершить поставки транспортно-штурмовых вертолетов Ми-171Ш Storm в Китай. Передача техники осуществляется в рамках заключенного ранее с Пекином контракта.

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