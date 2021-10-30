Иностранные дипломаты активно прививаются от COVID-19 российской вакциной

Москва, 30 октября. Приезжающие в Россию иностранные дипломаты ставят прививку от коронавируса отечественной вакциной, даже если привились на родине другими препаратами.

Как сообщает РБК, причиной стала необходимость получения QR-кодов для посещения общественных мест в нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября. Зарубежные дипломаты пытались получить коды по своим сертификатам с родины, но так как Минздрав не одобрил препараты из-за рубежа, это невозможно.

С сегодняшнего дня в России действуют ограничения. В большинстве регионов введена система QR-кодов для привитых или переболевших коронавирусом. Россиянам старше 60 лет с хроническими заболеваниями в Москве предстоит соблюдать режим самоизоляции, бесплатный проезд в общественном транспорте для них приостановлен.

Ранее российские ученые разработали технологию, которая поможет в борьбе с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест. Новый электронный пропуск состоит из двух частей — QR-кода и внутренней голографической матрицы, которую нельзя размножить или скопировать.