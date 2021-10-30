Премьер Гаити Анри пригрозил тюрьмой бандитам, которые блокируют поставки бензина

Порт-о-Пренс, 30 октября. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри пригрозил тюремным заключением вооруженным бандам, которые блокируют поставки бензина в страну. Политик назвал преступников врагами народа.

Гаитянский премьер-министр в Twitter прокомментировал деятельность вооруженных группировок, которые провоцируют топливный кризис.

«Все, кто берет в заложники гаитянский народ, терроризирует население», — подчеркнул политик.

По его словам, если бандиты не прекратят свои действия, к ним будет применяться закон. Премьер-министр назвал тюрьму единственным вариантом для преступников и их спонсоров. В случае отказа сменить «профессию» их ждет смерть, заключил Анри.

Лидеры банд 26 октября потребовали отставки премьера в качестве условия освобождения дорог. Прошлая неделя для Гаити отметилась нехваткой топлива и привела к закрытию автозаправочных станций. В стране прошли беспорядки.

Группа вооруженных людей 28 октября обстреляла кортеж с главой МВД Гаити Листом Кителем. Нападение произошло, когда министр покидал нефтяной терминал в столице.