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Градский пристыдил 42-летнюю участницу шоу «Гoлос» за неумение петь
Шоу-бизнес
Градский пристыдил 42-летнюю участницу шоу «Гoлос» за неумение петь
1tv.ru  /  Prt Scr

Москва, 30 октября. Отборочный этап юбилейного шоу «Гoлос» не обошелся без очередного скандала. Во время прослушиваний исполнитель Александр Градский резко раскритиковал одну из участниц за неумение петь.

В новом выпуске на проект Первого канала пришла 42-летняя Маргарита Колотилина из поселка Первомайский. С широкой улыбкой она рассказала, что является потомственной артисткой и больше 20 лет своей жизни посвятила творчеству.

Для выступления она выбрала хит советской исполнительницы Майи Кристалинской «А за окном то дождь, то снег». Несмотря на все старания, к певице никто из наставников не повернулся, но это не расстроило ее, и участница продолжила бойко отвечать на вопросы жюри.

Градский был не слишком благосклонен к Колотилиной. Он раскритиковал женщину за неумение петь и непопадание в ноты, о чем артистка прекрасно знала. Дерзкие и самоуверенные ответы вывели члена жюри из себя.

«Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже», — резко отметил Градский.

Юбилейный сезон музыкального шоу «Голoс» стартовал на Первом канале 8 октября. По словам продюсеров, в этом году проект будет особенным. Для оценки вокальных данных конкурсантов были приглашены известные исполнители — Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан и Пелагея. Несмотря на новые декорации и окружение, ведущий проекта остался неизменным — актер Дмитрий Нагиев.

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первый канал градский гoлос
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