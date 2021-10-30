Градский пристыдил 42-летнюю участницу шоу «Гoлос» за неумение петь

Москва, 30 октября. Отборочный этап юбилейного шоу «Гoлос» не обошелся без очередного скандала. Во время прослушиваний исполнитель Александр Градский резко раскритиковал одну из участниц за неумение петь.

В новом выпуске на проект Первого канала пришла 42-летняя Маргарита Колотилина из поселка Первомайский. С широкой улыбкой она рассказала, что является потомственной артисткой и больше 20 лет своей жизни посвятила творчеству.

Для выступления она выбрала хит советской исполнительницы Майи Кристалинской «А за окном то дождь, то снег». Несмотря на все старания, к певице никто из наставников не повернулся, но это не расстроило ее, и участница продолжила бойко отвечать на вопросы жюри.

Градский был не слишком благосклонен к Колотилиной. Он раскритиковал женщину за неумение петь и непопадание в ноты, о чем артистка прекрасно знала. Дерзкие и самоуверенные ответы вывели члена жюри из себя.

«Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже», — резко отметил Градский.