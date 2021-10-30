Продажи обновленного купе-кроссовера Kia XCeed стартуют в России 15 ноября

Москва, 30 октября. Компания Kia презентовала модернизированный купе-кроссовер XCeed для российского рынка. Продажи новинки запустятся во всех брендовых дилерских центрах РФ с 15 ноября 2021 года.

В Россию рестайлинговый Kia XCeed поступит в четырех комплектациях — Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Авто будет доступно с двумя бензиновыми турбомоторами — 150-сильным 1,5-литровым и 200-сильным 1,6-литровым — в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В версию Prestige был добавлен комплекс Drive Wise с мониторингом мертвых зон (BCW) и ассистентами при выезде со стоянки задним ходом. Модель Premium для XCeed 2022 осталась без изменений, а салон модификации Premium+ оформили с черно-желтой отделкой на контрасте.

Приобрести такую машину можно будет по цене от 1,8 до 2,3 млн рублей в зависимости от уровня оснащения и двигателя.

А в 2022 году на российском рынке появится новый электрический кроссовер Kia EV6. Корейский автомобиль составит конкуренцию не менее известным Audi e-Tron и Jaguar I-Pace.

О нюансах прохождения техосмотра по обновленным правилам читателям ранее рассказало издание INFOX.