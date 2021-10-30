Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 10:24
10:22
Экономика
Банк России зафиксировал снижение средней ипотечной ставки в сентябре
10:22
Общество
Сенаторы предложили комплекс мер по просвещению населения для более эффективной борьбы с COVID-19
10:18
Политика
Австрийская газета Die Presse назвала текущий энергетический кризис сильнейшим с 1970 года
10:18
Спорт
Месси является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов
10:17
Экономика
Росстат отчитался об уровне нефтедобычи с начала 2021 года
10:14
Общество
Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Германа Стерлигова
10:12
Армия
Более 40 новых кораблей и подлодок пополнят ВМФ России в 2021 году
10:11
Политика
Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем
10:08
Экономика
Ввод жилья в России вырос на 31% в сентябре
10:07
Происшествия
Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара на Чукотке
Все новости

Жители Иваново–Франковска заперли медиков в ТЦ с требованием о вакцинации
Общество
Жители Иваново–Франковска заперли медиков в ТЦ с требованием о вакцинации
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ивано-Франковск, 30 октября. Желающие привиться после закрытия вакцинационного пункта жители украинского города Иваново–Франковск заблокировали медиков в ТЦ с требованием продолжить процедуры.

Инцидент произошел в торговом центре, где расположен пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Так, в 20:00 по местному времени он должен был закрыться, а врачи собирались отправиться домой. Однако люди, которые стояли в очереди, заблокировали выходы, сообщили в Facebook-аккаунте Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи.

Горожане требовали, чтобы медицинские работники продолжили процедуру вакцинации и сделали укол всем отстоявшим очередь. Освободить врачей удалось лишь с помощью национальной полиции.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам страны необходимо «включить мозг» и вакцинироваться. Он рекомендовал не верить антипрививочникам из социальных сетей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Иваново–Франковска заперли медиков в ТЦ с требованием о вакцинации
украина медики вакцинация
Комментировать