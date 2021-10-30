Жители Иваново–Франковска заперли медиков в ТЦ с требованием о вакцинации

Ивано-Франковск, 30 октября. Желающие привиться после закрытия вакцинационного пункта жители украинского города Иваново–Франковск заблокировали медиков в ТЦ с требованием продолжить процедуры.

Инцидент произошел в торговом центре, где расположен пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Так, в 20:00 по местному времени он должен был закрыться, а врачи собирались отправиться домой. Однако люди, которые стояли в очереди, заблокировали выходы, сообщили в Facebook-аккаунте Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи.

Горожане требовали, чтобы медицинские работники продолжили процедуру вакцинации и сделали укол всем отстоявшим очередь. Освободить врачей удалось лишь с помощью национальной полиции.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам страны необходимо «включить мозг» и вакцинироваться. Он рекомендовал не верить антипрививочникам из социальных сетей.