Лера Фрост ответила на обвинения Бородиной в интрижке с Курбаном Омаровым

Москва, 30 октября. Экс-звезда шоу «Дом-2» Лера Фрост прокомментировала скандальный развод телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Она также жестко отреагировала на подозрения звезды в интрижке с предпринимателем.

Развод Бородиной и Омарова после шести лет брака стал неожиданным событием для поклонников и друзей звезд. Кроме того, в скандальное расставание оказалась втянута экс-участница шоу «Дом-2» Фрост. Она утверждает, что телеведущая обвинила ее в любовной связи со своим мужем.

Недавно Фрост затронула эту тему в своем блоге. Она ответила на подозрения Бородиной и вспомнила разговор с Омаровым о предполагаемой интрижке.

«Не надо было ей меня трогать — я говорю обо всем: от оскорблений до обвинений в том, что я якобы спала с Курбаном. Мы даже с ним потом говорили на эту тему, и он мне сказал, чтобы я внимания не обращала на ее грязный и злой язык. Он поэтому сбежал от нее, потому что она тяжеляк, а не женщина», — заявила экс-звезда «Дома-2».

Блогер Лена Миро также поделилась собственной версией развода Омарова с Бородиной. По ее мнению, причина расставания могла быть связана с возрастом и внешностью звезды. Блогер уверена, что именно это отпугнуло бизнесмена и заставило «сбежать» от телеведущей.