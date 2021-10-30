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Лента
30 октября 10:24
10:22
Экономика
Банк России зафиксировал снижение средней ипотечной ставки в сентябре
10:22
Общество
Сенаторы предложили комплекс мер по просвещению населения для более эффективной борьбы с COVID-19
10:18
Политика
Австрийская газета Die Presse назвала текущий энергетический кризис сильнейшим с 1970 года
10:18
Спорт
Месси является лидером Лиги 1 по количеству нереализованных ударов
10:17
Экономика
Росстат отчитался об уровне нефтедобычи с начала 2021 года
10:14
Общество
Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Германа Стерлигова
10:12
Армия
Более 40 новых кораблей и подлодок пополнят ВМФ России в 2021 году
10:11
Политика
Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем
10:08
Экономика
Ввод жилья в России вырос на 31% в сентябре
10:07
Происшествия
Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара на Чукотке
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«Этот день в истории». Что произошло 30 октября, праздники, факты, люди
Видео

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают инженеры-механики. Именно они создают высокотехнологичное пространство вокруг нас.

В этот день в 1905 году император Николай II объявил «Высочайший манифест», который предоставлял свободу совести, слова, свободу собраний, союзов и неприкосновенность личности. Манифест стал прообразом современной Конституции.

Что еще интересного произошло 30 октября, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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этот день в истории
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