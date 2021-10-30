«Этот день в истории». Что произошло 30 октября, праздники, факты, люди

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают инженеры-механики. Именно они создают высокотехнологичное пространство вокруг нас.

В этот день в 1905 году император Николай II объявил «Высочайший манифест», который предоставлял свободу совести, слова, свободу собраний, союзов и неприкосновенность личности. Манифест стал прообразом современной Конституции.

Что еще интересного произошло 30 октября, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».