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Овечкин в матче с «Аризоной» повторил свое достижение 12-летней давности
Спорт
Овечкин в матче с «Аризоной» повторил свое достижение 12-летней давности
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 30 октября. Капитан Александр Овечкин отличился на последней минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс». Он отправил шайбу в пустые ворота.

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой подопечных Питера Лавиолетта со счетом 2:0. В активе российского форварда также результативная передача на защитника Джона Карлсона.

Овечкин набрал 15 очков в восьми встречах сезона-2021/22. Это наименьшее количество матчей, которое потребовалось российскому форварду для достижения такого числа баллов после сезона 12-летней давности. В 2009 году на счету 36-летнего россиянина было 16 очков в восьми первых встречах сезона.

Ранее легенда НХЛ Уэйн Гретцки высоко оценил шансы Овечкина побить его рекорд по заброшенным шайбам в лиге.

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хоккей нхл овечкин вашингтон кэпиталз
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