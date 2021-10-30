Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно теплый ноябрь

Москва, 30 октября. Средняя месячная температура на большей части Европейской территории России в ноябре ожидается выше средних многолетних значений. Об этом сообщили в Минприроды РФ со ссылкой на прогноз специалистов Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе температура воздуха в ноябре окажется около нормы. В азиатской части страны средняя месячная температура прогнозируется на один-два градуса выше средних многолетних значений. Такие показатели ожидаются на территории Уральского федерального округа, в Омской области, в Якутии, в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине.

«Около нормы средняя температура воздуха ноября предполагается на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в Сибирском федеральном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и на Камчатке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество осадков за месяц будет в большинстве своем около нормы, однако на Таймыре, севере Якутии, юге Иркутской области, юге Бурятии и в Тыве их уровень может превысить норму. Такой прогноз распространяется и на Мурманскую область с севером Карелии.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал жителям Центральной России потепление в конце октября. Воздух прогреется до +13 градусов.